من يتحمل قيمة تكلفة استبدال عدادات الكهرباء القديمة؟.. رئيس المرفق الأسبق يوضح

كتب- حسن مرسي:

كشف رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، حافظ سلماوي، عن الجهة التي ستتحمل تكلفة استبدال عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع.

وقال "سلماوي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، السبت، إن عمر عداد الكهرباء الافتراضي يبلغ 15 سنة، وفقًا للأكواد.

وأوضح، أنه من المفترض تغيير عدادات الكهرباء (خاصة الميكانيكية) بعد 15 سنة، إذ تتأثر قراءاتها بعد مرور هذه المدة.

وأضاف رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، أن عدادات الكهرباء (مسبوقة الدفع) تحل الكثير من المشكلات، منها؛ عمليات القراءة والتحصيل.

وبين أنه حال كان عمر عدد الكهرباء القديم أكثر من 15 سنة، فإن المشترك هو من سيتحمل تكلفة استبدال العداد، في حين إذا كان عمر عدد الكهرباء القديم أقل من 15 سنة، فسيتم تقييم العداد القديم ويخصم سعره من الجديد.