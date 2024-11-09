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رئيس الوزراء يستقبل نظيره الماليزي بمطار القاهرة

08:36 م السبت 09 نوفمبر 2024

رئيس الوزراء يستقبل نظيره الماليزي

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كتب- محمد سامي:
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، السيد أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، على رأس وفد رفيع المستوى، في مستهل زيارته إلى جمهورية مصر العربية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي البلدين إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين القاهرة وكوالالمبور، والتي تمتد إلى العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية.

حضر الاستقبال بأرض المطار، السفير رجائي نصر، سفير مصر لدى كوالالمبور، والسفير محمد تريد سفيان، سفير ماليزيا لدى القاهرة.

رئيس وزراء ماليزيا مصطفى مدبولي السيد أنور إبراهيم
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