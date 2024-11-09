حدث في 8 ساعات| حكم تاريخي من "الدستورية"بشأن الإيجار القديم.. ومصر تسترد عشرات القطع الأثرية من ألمانيا

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزارة الخارجية عن إسترداد 67 قطعة أثرية.. أول تعليق رسمي من البرلمان على حكم "الدستورية" بشأن الإيجار القديم

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مصر تسترد "سيد العالم الآخر" وعشرات القطع الأثرية من ألمانيا

أعلنت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الخميس، استرداد 67 قطعة أثرية من ألمانيا.

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البابا تواضروس يصلي أول قداس في المقر الجديد لكنيسة القديسين بـ "مثلث الأمل"

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، أول قداس في كنيسة القديسين مار مرقس والبابا كيرلس السادس (تحت التأسيس) بالمقر الإداري والخدمي الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنطقة "مثلث الأمل" بالقاهرة الجديدة

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وزيرة التنمية المحلية تستعرض موقف التصالح وتقنين واسترداد أراضي الدولة في المحافظات

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز مُخرجات يوم المدن العالمي، والتي تضمنت التأكيد على دور الإسكندرية كنموذج رائد للتنمية الحضرية المستدامة،

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قانون التصالح والأسعار.. توجيهات مشددة من رئيس الوزراء للمحافظين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين، لمتابعة موقف العمل في عدد من الملفات والخدمات المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

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ملتزمون بحماية جميع الأطراف.. أول تعليق رسمي من البرلمان على حكم "الدستورية" بشأن الإيجار القديم

أصدر مجلس النواب، بيانًا بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية بتاريخ ٩ نوفمبر الخاص بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

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أول تعليق من رابطة المستأجرين على حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة

قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن حكم المحكمة الدستورية اليوم يساعد على إنشاء حجية جديدة للمستأجر في امتداد العلاقة الإيجارية للمستاجر، حيث إنه لم يتعرض سوى لزيادة القيمة الإيجارية للسكني.

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"الأعلى للإعلام" ينظم ندوة موسعة حول دور الإعلام في مكافحة الشائعات

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تنظيم ندوة موسعة تستهدف الصحفيين والإعلاميين وأساتذة الجامعات، لمناقشة دور الإعلام في مكافحة الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع.

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سيارات المعاقين ومخالفات البناء.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ومحافظ الدقهلية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل الخاصة بالمحافظة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

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رئيس "إسكان النواب": حكم المحكمة الدستورية بمثابة إلغاء لقانون الإيجار القديم

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الإيجار القديم للوحدات السكنية ملزم التطبيق.

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توجيهات جديدة من الرئيس بشأن تطوير الطيران ومضاعفة طاقة المطارات الاستيعابية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.

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السيسي يوجه بتكثيف العمل في المشروعات التنموية لزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور كل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة

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"الصحة" تكشف حقيقة زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد بشأن زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة.

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