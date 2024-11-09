إعلان

أستاذ الكبد يحذر من حقن التخسيس: تؤدي إلى مضاعفات خطيرة

07:44 م السبت 09 نوفمبر 2024

الدكتور أشرف عمر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني، من مخاطر حقن التخسيس.

خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح عمر أن هذه الحقن كانت في البداية مخصصة لمرضى السكري، ولكن بعد موافقة منظمة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدامها في إنقاص الوزن، أصبح من الضروري استخدامها تحت إشراف طبي.

وأشار أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، إلى أن استخدام حقن التخسيس دون استشارة طبية مسبقة يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مؤكدًا على أهمية إجراء الفحوصات الطبية والتعرف على التاريخ المرضي للمريض قبل استخدام هذه الحقن.

كما حذر من المخاطر المحتملة، مثل الإصابة بسرطان الغدة الدرقية أو مشكلات في القلب، خاصة لأولئك الذين لديهم تاريخ مرضي، مشددًا على أنه يجب منع كبار السن من استخدامها.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من فقدان الوزن ينبغي أن يكون التقليل من الوزن الزائد الذي يشكل عبئًا على الجسم، وليس مجرد السعي لفقدان الوزن من أجل الاستمرار بنفس العادات الغذائية، مشيرًا إلى أن السمنة تعد من الأسباب الرئيسية للإصابة بمشكلات صحية.

كما جدد الدكتور أشرف عمر تحذيره من استخدام الأعشاب الطبيعية لإنقاص الوزن، حيث وصفها بأنها سامة وغير مرخصة طبيًا وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

أشرف عمر حقن التخسيس مخاطر حقن التخسيس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث في 8 ساعات| حكم تاريخي من "الدستورية"بشأن الإيجار القديم.. ومصر تسترد عشرات القطع الأثرية من ألمانيا

إعلان

إعلان

أول تعليق رسمي من البرلمان على حكم "الدستورية" بشأن الإيجار القديم
حكم دستوري جديد.. أول تعليق من الملاك على إلغاء ثبات إيجار شقق الإيجار القديم
أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"