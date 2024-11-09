أستاذ الكبد يحذر من حقن التخسيس: تؤدي إلى مضاعفات خطيرة

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني، من مخاطر حقن التخسيس.

خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح عمر أن هذه الحقن كانت في البداية مخصصة لمرضى السكري، ولكن بعد موافقة منظمة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدامها في إنقاص الوزن، أصبح من الضروري استخدامها تحت إشراف طبي.

وأشار أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، إلى أن استخدام حقن التخسيس دون استشارة طبية مسبقة يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مؤكدًا على أهمية إجراء الفحوصات الطبية والتعرف على التاريخ المرضي للمريض قبل استخدام هذه الحقن.

كما حذر من المخاطر المحتملة، مثل الإصابة بسرطان الغدة الدرقية أو مشكلات في القلب، خاصة لأولئك الذين لديهم تاريخ مرضي، مشددًا على أنه يجب منع كبار السن من استخدامها.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من فقدان الوزن ينبغي أن يكون التقليل من الوزن الزائد الذي يشكل عبئًا على الجسم، وليس مجرد السعي لفقدان الوزن من أجل الاستمرار بنفس العادات الغذائية، مشيرًا إلى أن السمنة تعد من الأسباب الرئيسية للإصابة بمشكلات صحية.

كما جدد الدكتور أشرف عمر تحذيره من استخدام الأعشاب الطبيعية لإنقاص الوزن، حيث وصفها بأنها سامة وغير مرخصة طبيًا وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.