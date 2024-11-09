مستشار الرئيس للصحة محذرًا من حقنة البرد: خليط شبه كرتزوني غير مصرح به

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن زيادة عدد حالات الإنفلونزا الموسمية نتيجة التغير الحاد في درجات الحرارة وهو أمر معتاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن السبب في ذلك يرجع لكون الجهاز التنفسي لا يستطيع التأقلم مع التلقلبات في درجات الحرارة.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إلى أنه حتى الآن لا توجد تغيرات جذرية في أعداد وأشكال الإنفلونزا الموسمية عن الأعوام السابقة.

ولفت الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إلى أنه لا يوجد ما يسمى بحقنة البرد وإنما هي عبارة عن خليط من جرعات أدوية غير متعارف عليها أو مصرح بها.

وقال إن ما يسمى بحقنة البرد تتكون من مركبات شبه كرتزونية مع مضاد حيوي وقد يصيب متعاطيها بالحساسية أو مناعة ضد الأدوية.

واختتم الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن التطعيم ضد الإنفلونزا ليس للجميع ولكن لبعض الحالات مثل الأطفال وكبار السن من أصحاب الأمراض وحاملي الأمراض المزمنة.