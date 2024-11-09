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"إسكان النواب": حكم الدستورية بإلغاء قانون الإيجار القديم واجب التنفيذ

07:12 م السبت 09 نوفمبر 2024

الإيجار القديم

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كتب- حسن مرسي:

علق محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.

وقال "الفيومي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، :"هناك إلزام على مجلس النواب للتصدي إلى ملف قانون الإيجار القديم".

وتابع: "ننتظر حيثيات حكم المحكة الدستورية العليا ثم يتم بدء التحرك في هذا الملف داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب".

وقال "الفيومي"، إن هناك 8 أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي، وفي حال لم يصدر مجلس النواب القانون خلال تلك الفترة يتم تنفيذ الحكم وتكون المحاكم هي صاحبة الحق في تحديد القيمة الإيجارية عند لجوء المالك لها.

واستطرد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بعض الحالات من المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيكونوا من أولى الفئات للاستفادة من مبادرات سكن لكل المصريين.

ولفت النائب محمد عطية الفيومي: "على المشرع أن يتدخل ويضع آلية ونظام خاص بالعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر"، مضيفا: "نسعى إلى الحفاظ على مصالح الطرفين في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم".

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