"عنده 18 طفل من غير أم".. تفاصيل اعتداء طبيب نساء أجنبي على بناته

كتب- حسن مرسي:

كشفت الإعلامية أميرة بدر، تفاصيل اعتداء طبيب نساء أجنبي على بناته، مشيرةً إلى أن البنات وُلدن عبر عملية شراء بويضات، حيث كان الأب متزوجًا في بلده الأصلي ولديه ابنة حاول الاعتداء عليها.

خلال برنامجها "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، قالت أميرة بدر، إنه تبين بعد طرده من بلده، غادر الأب إلى مصر وجلب بناته، لكنه لم يكن بعيدًا عن الأذى.

تأتي هذه الأحداث بعد أن هربت إحدى الفتيات من المنزل لتكشف عن اعتداءات تعرضن لها، مما أدى إلى تدخل السلطات وفتح التحقيقات، وتم الحكم على الأب بالسجن 15 عامًا في حكم سريع، نظرًا لخطورة القضية.

وأشارت الإعلامية أميرة بدر، إلى أن الفتاة التي هربت كانت قد بدأت تستنجد بالمحيطين بها عندما كبرت وأدركت ما يحدث، بينما تعرضت الشقيقات الأخريات لضغوط شديدة.

وأكدت أميرة على أن القضاء المصري تصرف بسرعة لحماية الفتيات وإعادة الأمن إليهن، مشيرةً إلى أن هذه القضية تعكس التحديات الاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري.

تحدثت مي، شاهد عيان على القضية، عن تفاصيل معاناة البنات، حيث هربت من والدها بسبب اعتداءاته، وواجهت تهديدات من قبله لمنعها من التحدث، ومع تصاعد الأحداث، بدأت البنات في فهم ما يحدث، مما أدى إلى تدخل السلطات.

وأشارت إلى أن الابنة الثالثة للطبيب المتهم جازفت بشجاعة بالإبلاغ عن اعتداء والدها عليهن، موضحة أن شجاعة تلك الطفلة في مواجهة هذا الظرف الصعب كانت حاسمة مما ساعد في تحقيق العدالة.

واستطردت شاهدة العيان: "المتهم عنده 15 ولد وبنت من زيجات خارج مصر، يعني إجمالي أبناؤه 18 ولكن الـ3 بنات دول بس اللي من البويضات ومن غير أم".