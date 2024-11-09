إعلان

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعي والدة الفنان أحمد مكي

07:02 م السبت 09 نوفمبر 2024

المتحدة للخدمات الإعلامية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

تقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بخالص العزاء للفنان أحمد مكي، لرحيل السيدة الفاضلة والدته.

وتتقدم الشركة والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الفقيدة داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعلن الفنان أحمد مكي عن وفاة والدته مساء اليوم السبت عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد تشييع الجنازة ومكان العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

المتحدة للخدمات الإعلامية أحمد مكي وفاة والدة أحمد مكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"عنده 18 طفل من غير أم".. تفاصيل اعتداء طبيب نساء أجنبي على بناته

إعلان

إعلان

أول تعليق رسمي من البرلمان على حكم "الدستورية" بشأن الإيجار القديم
حكم دستوري جديد.. أول تعليق من الملاك على إلغاء ثبات إيجار شقق الإيجار القديم
أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"