الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعي والدة الفنان أحمد مكي

كتب- عمرو صالح:

تقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بخالص العزاء للفنان أحمد مكي، لرحيل السيدة الفاضلة والدته.

وتتقدم الشركة والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الفقيدة داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعلن الفنان أحمد مكي عن وفاة والدته مساء اليوم السبت عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد تشييع الجنازة ومكان العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.