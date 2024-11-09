"العربي للكوادر الشبابية" يشارك في مؤتمر جمعية الجراحين العالمية بدورتها الـ35 بالقاهرة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال إبراهيم ضيف، الأمين العام للمجلس العربي للكوادر الشبابية وعضو مجلس ادارة جمعية الدكتور محمد عبدالوهاب لرعاية مرضي زراعة الكبد، إن مصر ستظل الرائدة بالمنطقة إفريقيًا وعربيًا، حيث احتضنت أكثر من 40 دولة أجنبية وعربية في المؤتمر الطبي العالمي لجمعية الجراحين، بقيادة العالم المصري الدكتور محمد عبدالوهاب رائد زراعة الكبد الرئيس الحالي لجمعية الجراحين العالمية AISGO.

كما حضر العديد من الشخصيات والقيادات العلمية والسياسية والشبابية، على رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ووزير التعليم العالي الدكتور ايمن عاشور ورئيس جامعة المنصورة والدكتور شريف خاطر.

وأكد "ضيف"، أن المجلس العربي للكوادر الشبابية، حريص على استمرار المشاركة المجتمعية والمدنية في كافة الأنشطة التي تخدم شبابنا ووطننا في ظل القيادة السياسية الحكيمة المستقرة ودعمها دوماً للعمل المجتمعي والبحث العلمي وتطوير الذات.