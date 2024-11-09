إعلان

مصر تسترد "سيد العالم الآخر" وعشرات القطع الأثرية من ألمانيا

05:48 م السبت 09 نوفمبر 2024

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الخميس، استرداد 67 قطعة أثرية من ألمانيا.

وقالت الوزارة في بيانها: "استمراراً للجهود الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية بالخارج وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارتي الخارجية والسياحة والآثار في مجال استعادة الآثار المصرية التي تم تهريبها للخارج بالتعاون مع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج".

وأشارت إلى أن السفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، "قام يوم الخميس، بتسليم عدد سبع وستين من القطع الأثرية التى استردتها مصر من دولة ألمانيا من خلال سفارتنا في برلين وذلك إلى لجنة مشكلة من قبل وزارة السياحة والآثار".

وأكد أن "تعد القطع الأثرية السبع وستين التي جرى تسليمهما من القطع الأثرية التي تنتمي لعدد من الحقب المصرية المختلفة من أهمها قدم وساق لمومياء محنطة وقناعين وجداريتين تم انتزاعهما من مقبرة الوزير (باك آن رن إف) بسقارة بالإضافة إلى تمثال ملكى من البرونز، فضلاً عن مجموعة من التماثيل الصغيرة (الأوشابتي) التي كانت تحفظ في المقبرة لتقوم بأعمال المتوفي نيابة عنه في الحياة الأخرى وفقا للعقيدة المصرية القديمة وتماثيل من البرونز للمعبود (أوزير) إله الموتى وسيد العالم الآخر".

سيد العالم الآخر استرداد قطع أثرية الآثار المصرية ألمانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البابا تواضروس يصلي أول قداس في المقر الجديد لكنيسة القديسين بـ "مثلث الأمل"

إعلان

إعلان

أول تعليق رسمي من البرلمان على حكم "الدستورية" بشأن الإيجار القديم
حكم دستوري جديد.. أول تعليق من الملاك على إلغاء ثبات إيجار شقق الإيجار القديم
أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"