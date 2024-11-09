مصر تسترد "سيد العالم الآخر" وعشرات القطع الأثرية من ألمانيا

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الخميس، استرداد 67 قطعة أثرية من ألمانيا.

وقالت الوزارة في بيانها: "استمراراً للجهود الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية بالخارج وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارتي الخارجية والسياحة والآثار في مجال استعادة الآثار المصرية التي تم تهريبها للخارج بالتعاون مع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج".

وأشارت إلى أن السفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، "قام يوم الخميس، بتسليم عدد سبع وستين من القطع الأثرية التى استردتها مصر من دولة ألمانيا من خلال سفارتنا في برلين وذلك إلى لجنة مشكلة من قبل وزارة السياحة والآثار".

وأكد أن "تعد القطع الأثرية السبع وستين التي جرى تسليمهما من القطع الأثرية التي تنتمي لعدد من الحقب المصرية المختلفة من أهمها قدم وساق لمومياء محنطة وقناعين وجداريتين تم انتزاعهما من مقبرة الوزير (باك آن رن إف) بسقارة بالإضافة إلى تمثال ملكى من البرونز، فضلاً عن مجموعة من التماثيل الصغيرة (الأوشابتي) التي كانت تحفظ في المقبرة لتقوم بأعمال المتوفي نيابة عنه في الحياة الأخرى وفقا للعقيدة المصرية القديمة وتماثيل من البرونز للمعبود (أوزير) إله الموتى وسيد العالم الآخر".