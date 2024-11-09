سيارات المعاقين ومخالفات البناء.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ومحافظ الدقهلية

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل الخاصة بالمحافظة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وقدّم المحافظ عرضًا خلال اللقاء، استهله بملف المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين؛ موضحًا أنه يتم المرور على المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالوحدات المحلية، وقد تم التوجيه بحسن استقبال المواطنين بتلك المراكز وتقديم الخدمة من خلال الشباك الواحد وسرعة إنهاء طلبات التصالح ومراجعتها.

وتطرق اللواء طارق مرزوق، إلى ملف ضبط الأسعار ومراقبة منظومة الخبز المدعم، مؤكدًا أنه تم تكثيف الحملات على الأسواق منذ شهر يوليو الماضي وضبط عدد من المخالفات والتعامُل معها، بالإضافة إلى تنشيط الحملات والمتابعة بصفة يومية على المخابز وتوقيع الغرامات على مرتكبي المخالفات.

وحول متابعة تفعيل قانون المحال العامة، أوضح محافظ الدقهلية، أنه تم تجهيز 21 مركز إصدار تراخيص للمحال العامة، وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة منذ بداية صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى 20 أكتوبر الماضي 6023 طلبًا.

كما عرض اللواء طارق مرزوق، موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الدقهلية، موضحًا أنه تم تنفيذ 98% من مشروعات المرحلة الأولى بالمحافظة والتي استهدفت 26 قرية بمركز شربين بتكلفة إجمالية تقترب من 11 مليار جنيه، موضحًا أن المحافظة تأتي في المركز الثالث من حيث نسب تنفيذ المشروعات.

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه تم التجهيز للمرحلة الثانية عبر توفير جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات هذه المرحلة والتي سيتم تنفيذها في 5 مراكز هي: ميت غمر، وأجا، والسنبلاوين، والمنزلة، وبلقاس.

وفي سياق آخر، نوّه المحافظ خلال عرضه إلى أنه يتم عقد لقاء أسبوعي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين ومشاركتهم في حلها.

وأضاف أنه يتم عقد لقاء شهري مع الصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات والمواقع الصحفية والإعلامية والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية للمساهمة في إبراز إنجازات الدولة، والرد على تساؤلاتهم.

وعرض اللواء طارق مرزوق، أيضًا المبادرات التي أطلقتها المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة، لافتا إلى أنه تم تدشين مبادرة "المنصورة جميلة بشبابها" وتهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين والبيئة، بالإضافة إلى زراعة الأشجار ودهان البلدورات وصيانة الأرصفة من خلال تقسيم الشباب إلى فرق عمل تم توزيعها على مختلف شوارع وميادين المحافظة.

وفي سياق المبادرات التي أطلقتها المحافظة أيضًا، أوضح المحافظ أنه تم تدشين مبادرة "جمصة أجمل بشبابها"، واليوم الرياضي للكيانات الشبابية الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة، وكذا مبادرة "فرحهم بشنطتهم" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومبادرة "كفر الأمير جميلة بشبابها"، بالإضافة إلى تفقد معرض أيادي مصر للمنتجات اليدوية.

كما تطرق المحافظ إلى مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، منوها بأنه تم تدشين تلك المبادرة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي باصطفاف 70 سيارة للخدمات المتنقلة تابعة لوزارة الصحة وهيئة الإسعاف والبريد والشهر العقاري والمراكز التكنولوجية المتنقلة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي تقدم خدمات للمواطنين.

ونوّه بأنه من خلال المبادرة تم عقد ندوات وفعاليات ودورات تدريبية وتنفيذ قوافل طبية مجانية ومأموريات للأحوال المدنية وتقديم مساعدات عينية ومادية شملت: تنفيذ عدد 679 ندوة توعوية، تنفيذ 2851 دورة تدريبية، تنفيذ 63 قافلة مقدمة من قبل فريق القوافل التنموية "أهل الدقهلية"، توفير سيارتي خدمات متنقلة ضمن المبادرة لتنفيذ عدد 44 مأمورية لسيارة (الشهر العقاري)، وإقامة 21 معرضًا.

بالإضافة إلى ما سبق، تم، من خلال مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، توفير 160 فرصة عمل، وتنفيذ عدد 980102 خدمة صحية للمواطنين، وعقد 288 لقاءً في إدارة الوعظ والأوقاف منها لقاءات بالمساجد وبرامج فقهية وبرامج أخلاقية، وتنفيذ 64 رحلة واحتفالًا، بالإضافة إلى تقديم 3533 مساعدة مادية لكبار السن وذوي الهمم من خلال مديرية التضامن الاجتماعي.

وفي سياق آخر، عرض اللواء طارق مرزوق، جهود الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية، منوها بأنه تمت إزالة الإعلانات غير المُرخصة والتي تسيء للمظهر العام في بعض المناطق، كما تم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ترخيص تلك الإعلانات ووضعها بشكل جمالي وتصميم موحد.

وأوضح أن المحافظة دبرت قطعة أرض بمنطقة خارج المدينة لإقامة موقف حضاري بطاقة استيعابية 500 سيارة لنقل المواقف غير الرسمية من داخل مدينة المنصورة والتي تسبب ازدحامًا وتكدسًا مروريًا، كما تم إنشاء موقف "دكرنس" الجديد خارج المدينة ونقل المواقف غير الرسمية إليه.

واستعرض المحافظ، ملف المنطقة الصناعية بجمصة، لافتًا إلى أنه نظرًا للإقبال المتزايد لطلبات المستثمرين للحصول على قطع أراضي بالمنطقة تم التنسيق مع وزارة الصناعة لضم مساحات إضافية وطرحها لتلبية طلبات المستثمرين، كما يتم عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين وأصحاب المصانع لمعرفة المشكلات والمعوقات التي تواجههم بالمنطقة والعمل على حلها.

وفيما يتعلق بملف مراجعة موقف سيارات المعاقين، أشار المحافظ، إلى صدور قرار المحافظة رقم 927 لسنة 2024 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية ممثلين عن كل الجهات للمرور على سيارات المعاقين للتأكد من وجودها بحوزتهم، كما تم حصر جميع الحالات بإجمالي 6700 سيارة على مستوى المحافظة، وحصر جميع الحالات التي تم ترخيصها بعدد 5202 سيارة من خلال قاعدة البيانات الواردة من الجهة المختصة، فضلا عن توزيع الحالات على مراكز لتسهيل أعمال اللجنة.

وتناول اللواء طارق مرزوق، أعمال متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحافظة، وملف إزالة التعديات. ونوه كذلك إلى آليات التعامل مع قش الأرز، موضحًا أنه تم التصريح بـ 160 موقعًا لتجميع قش الأرز، وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية على مساحة 30 فدانًا، بالإضافة إلى عقد 422 ندوة لحث المزارعين على عدم حرق قش الأرز وتسليمه إلى مواقع التجميع.

واستعرض محافظ الدقهلية، أيضًا بعض المشروعات المستقبلية بالمحافظة، منوها إلى مقترح لتطوير حديقة الحيوان، وتطوير حديقة شجرة الدر، بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

كما استعرض محافظ الدقهلية، موقف مشروع تطوير عواصم المحافظات والقضاء على العشوائيات، ففيما يخص مساكن حي شرق بالمشروع، أوضح اللواء طارق مرزوق، أنه كان قد صدر قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض بمساحة 6 أفدنة بمدينة المنصورة لصالح صندوق التنمية الحضرية، نفذت المحافظة عليها مشروع بناء 11 برجًا، تضم 658 وحدة (سكني - استثماري) بمساحة 150 م2 بالإضافة إلى 88 وحدة إدارية، و12محلًا تجاريًا، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ المشروع بنسبة 94%.

وفي موقع آخر من مواقع مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية وهو مساكن الجلاء، تم الانتهاء من تنفيذ المشروع المتمثل في 7 أبراج سكنية بإجمالي 702 وحدة سكنية، و58 محلًا تجاريًا، إلى جانب وحدة صحية وحضانة، وذلك لتسكين قاطني مساكن الجلاء بالإضافة إلى قاطني عمارتي الإيواء بمنطقة المجزر، الصادر لهما قرار إزالة، لتسكين 282 أسرة.

وأضاف أنه تم إجراء قرعة علنية بهذا المشروع لتوزيع الوحدات السكنية لقاطني مساكن الجلاء والإيواء وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التعاقد على عدادات الكهرباء والمياه.

وانتقل اللواء طارق مرزوق، بعد ذلك لاستعراض موقف الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024-2025، وموقف تنفيذ برامجها خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 26 أكتوبر 2024.

وأوضح في هذا السياق، أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات النقل والطرق والمواصلات وتحسين البيئة والإدارة المحلية والدعم الفني والتنمية الحضرية والريفية والتنمية الاقتصادية المحلية.

وتطرق اللواء طارق مرزوق، إلى أبرز الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة والجاهزة لوضع تصور للاستثمار، موضحًا أن عددها يبلغ نحو 17 فرصة، بينها 6 فرص تم إدراجها بالفعل ضمن الخريطة الاستثمارية للمحافظة بإجمالي 23 فدانًا، إلى جانب 11 فرصة جديدة بمساحة 72 فدانًا، حيث تستهدف هذه الفرص إقامة مشروعات متنوعة: سياحية وترفيهية وخدمية وتجارية وتعليمية وصحية وفندقية.

وفي هذا الصدد، سلط محافظ الدقهلية، الضوء على مشروع تطوير مدينة جمصة، في ضوء المقومات الواعدة لموقعها المميز، حيث عرض المخططات المقترحة لتنفيذ المشروع، ومنها تطوير ورفع كفاءة شاطئ مدينة جمصة، الذي من شأنه أن يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتشجيع المستثمرين على تنفيذ مشروعات واعدة على الشاطئ، إلى جانب مقترح إقامة منتجع سياحي على مساحة 5 أفدنة مقدم من أحد المستثمرين، ومقترح إقامة نادٍ اجتماعي على مساحة 25 فدانًا، قدمه أحد المستثمرين لاستغلال قطع مطروحة كفرصة استثمارية.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ الدقهلية، جهود التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، مُشيرًا إلى أن الدقهلية تحتل المركز الأول في تنفيذ هذا الملف على مستوى الجمهورية.

وأضاف اللواء طارق مرزوق، أن عدد طلبات التصالح المُقدمة بالمحافظة، منذ صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، بلغ 163 ألف طلب، تم فحص 43 ألف طلب منها، مستعرضا إجمالي رسوم جدية التصالح وإجمالي المتحصلات.

وتابع: بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، تم فتح باب قبول الطلبات من المواطنين بتاريخ 4 مايو 2024، مشيرًا إلى أنه منذ ذلك التاريخ، تم تقديم 129250 طلبًا، واستعرض أيضًا إجمالي رسوم جدية التصالح في هذا الشأن.

كما استعرض محافظ الدقهلية، جهود المحافظة لاسترداد وتقنين أراضي أملاك الدولة، موضحًا أن الدقهلية تحتل المركز الثالث على مستوى الجمهورية في تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة.

وأشار اللواء طارق مرزوق، إلى أن عدد الطلبات المُقدمة بلغ 7193 طلبًا، وتم توقيع نحو 5700 عقد تخص هذه الطلبات، ووصلت المتحصلات المالية منها إلى نحو 633 مليون جنيه، موضحًا أن نسبة إنجاز المحافظة في هذا الملف بلغت 95.1%.

كما استعرض محافظ الدقهلية، ما تحقق في ملف إدارة منظومة المخلفات الصلبة في المحافظة، حيث أشار إلى أنه تم شراء معدات جمع ونقل وسيارات كسح مياه جديدة، مع رفع كفاءة المُعدات الموجودة بنطاق المحافظة بإجمالي 784 مُعَدَّة.

كما تم في إطار تطوير منظومة البنية التحتية لمصانع تدوير المخلفات، إنشاء عدد مصنعين بمركزي المنصورة، والمنزلة، إلى جانب تأهيل ورفع كفاءة 3 مصانع بمراكز السنبلاوين، وأجا، وبلقاس، لرفع الطاقة الاستيعابية لمصانع التدوير من 600 طن/ يوم؛ إلى 3340 طن/ يوم.

وتم أيضًا إنشاء المدفن الصحي الهندسي بقلابشو بمركز بلقاس على مساحة 50 فدانًا، للحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن التخلص العشوائي للمخلفات.

واتصالًا بهذا الملف، أضاف محافظ الدقهلية، أنه تم رفع 8 مقالب عشوائية بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التنمية المحلية، والبيئة، لرفع 1.7 مليون طن، ونقلها إلى أماكن التخلص النهائي، وتم التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة مصنع تدوير المخلفات الزراعية بقلابشو، إلى جانب التعاقد مع عدد 3 شركات كنس شوارع بنطاق حي شرق وحي غرب ومدينة طلخا لرفع مستوى النظافة بالمنطقة المركزية، مع تنفيذ 11 حملة نظافة مُكبرة بنطاق المحافظة لرفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نواتج التطهير للترع والمصارف.

كما استعرض محافظ الدقهلية، عددًا من المشروعات التي تُنفذها المحافظة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية مثل مشروع إنشاء مقر وبناء قدرات العاملين بوحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، والدراسات الاستشارية الخاصة بمشروع مصرف "كيتشنر"، ومشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات البلدية بمركز بلقاس، وإنشاء المحطة الوسيطة الثابتة بمركز نبروه، وتطوير الجراجات بمركزي نبروه وبلقاس، وإغلاق وتأهيل المقلب العشوائي بقلابشو مركز بلقاس، وشراء معدات جمع ونقل المخلفات.

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