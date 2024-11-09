"الأعلى للإعلام" ينظم ندوة موسعة حول دور الإعلام في مكافحة الشائعات

كتب- محمد نصار:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تنظيم ندوة موسعة تستهدف الصحفيين والإعلاميين وأساتذة الجامعات، لمناقشة دور الإعلام في مكافحة الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع.

تهدف الندوة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وزيادة المشاركة في مواجهة الشائعات، بما يتماشى مع المسؤولية المجتمعية للإعلام في تقديم المعلومات الصحيحة ومكافحة التضليل.

وصرح كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن المجلس سيطبق أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 لضمان نشر محتوى إعلامي يحترم الدستور والقانون وميثاق الشرف المهني، ويمنع أي محتوى يروج للتمييز أو الكراهية أو يخالف الآداب العامة.

كما أكد أهمية حماية حق المواطن في الحصول على إعلام مهني وحر يتسم بالمصداقية ووفق معايير الجودة الدولية، بما يتماشى مع الهوية الثقافية المصرية.

وأشار المجلس، إلى أن مصر تواجه حاليًا موجة كبيرة من الشائعات تهدف إلى بث روح الفرقة وإضعاف الروح المعنوية للمجتمع.

ودعا المجلس، وسائل الإعلام إلى الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، ونشر الحقائق والأرقام الصحيحة حول القضايا المختلفة، خاصة الاقتصادية منها، بهدف توضيح الأبعاد الحقيقية للأزمات وتعزيز فهم الجمهور للوضع الراهن.

كما شدد المجلس، على أهمية الشراكة المجتمعية بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الأكاذيب والشائعات، حيث يُعد تعاون الجمهور ووسائل الإعلام عنصرًا أساسيًا في اتخاذ القرارات المناسبة.