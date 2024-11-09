غلق كلي بشارع الأهرام لمدة 6 أشهر.. محافظة الجيزة تُعلن التفاصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن غلق كلي لشارع الأهرام أمام حركة المرور في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة إلى المريوطية، بدءًا من اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 ولمدة 6 أشهر.

يأتي ذلك في إطار استكمال أعمال مشروع مترو أنفاق الخط الرابع، وبالتحديد المرحلة الثالثة المتعلقة بمحطة مترو المطبعة.

ويشمل الغلق جزءًا من شارع الأهرام بين شارع ضياء وشارع الشيخ الشربيني (المطبعة سابقًا) لمسافة 140 مترًا.

وقد حددت الإدارة العامة لمرور الجيزة مسارًا بديلًا للحركة المرورية، حيث يمكن للمركبات القادمة من ميدان الجيزة والمتجهة إلى المريوطية أن تتبع التحويلة المرورية عبر شارع ضياء ثم الشوارع الجانبية مثل (أمين عبد الحميد، الخليل إبراهيم، النصر) وصولاً إلى شارع الشيخ الشربيني، ومن ثم العودة إلى شارع خالد أمين، ومنه إلى شارع سهل حمزة لتجاوز موقع الأعمال.

كما أشار المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إلى ضرورة التنسيق مع الأجهزة المختصة للحد من تأثير الغلق على حركة المرور وضمان انسيابها.

وشدد المحافظ، على أهمية تنفيذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات والإشغالات في المنطقة المحيطة بالتحويلات. وتأكدت مديرية الطرق من جاهزية المسار البديل لاستيعاب الكثافات المرورية المتوقعة.

وتم أيضًا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية لتوجيه المواطنين، مع تخصيص خدمات مرورية لضمان سير العمل بشكل آمن ومرن في منطقة الأعمال.