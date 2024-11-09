أخبار الطقس.. أمطار على القاهرة وتغير في الحرارة وتحذير من الأرصاد

أمطار على القاهرة وتغير في الحرارة وتحذير من الأر

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والممطرة على محافظات شمال البلاد.

وأشارت منار غانم، في تصريحات خاصة، إلى تتكاثر السحب على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومع تقدم الوقت تتقدم السحب على باقي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتابعت: تتقدم فرص الأمطار الخفيفة لتصل لجنوب الوجه البحري وتمتد مساء اليوم إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن العظمى متوقع أن تسجل 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث تسود أجواء معتدلة وخريفية خلال فترة النهار ومائلة للبرودة وباردة خلال فترة الليل.

وأكدت أن ذروة المنخفض الجوي الذي تتأثر به البلاد ستكون غدًا الأحد، ومن المتوقع أن تتعرض القاهرة لأمطار على أوقات متفاوتة من اليوم، مؤكدة أهمية ارتداء الملابس الشتوية خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر والمتأخرة من الليل.