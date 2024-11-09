السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل القطارات على خطوط "القنطرة شرق/ بئر العبد" و"كفر داوود/ السادات"

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مواعيد تشغيل القطارات على خطي "القنطرة شرق/ بئر العبد" و"كفر داوود/ السادات" باستخدام عربات "تحيا مصر".

وجاءت قرارات الهيئة على النحو التالي:

أولاً: خط القنطرة شرق/ بئر العبد (والعكس)

قطار 291: ينطلق من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30 صباحاً، ويصل إلى محطة بئر العبد الساعة 09:30، بتركيب 4 عربات "تحيا مصر" حسب الجدول المرفق.

قطار 290: ينطلق من محطة بئر العبد الساعة 10:00 صباحاً، ويصل إلى محطة القنطرة شرق الساعة 12:00 ظهراً، بتركيب 4 عربات "تحيا مصر" حسب الجدول المرفق.

قطار 293: ينطلق من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30 ظهراً، ويصل إلى محطة بئر العبد الساعة 14:30، بتركيب 4 عربات "تحيا مصر" حسب الجدول المرفق.

قطار 292: ينطلق من محطة بئر العبد الساعة 15:00 عصراً، ويصل إلى محطة القنطرة شرق الساعة 17:00، بتركيب 4 عربات "تحيا مصر" حسب الجدول المرفق.

ثانياً: خط بشتيل/ السادات/ كفر داوود (والعكس)

قطار 787 (بشتيل / السادات): ينطلق من محطة بشتيل الساعة 05:10 صباحاً، ويصل إلى محطة السادات الساعة 07:50، بتركيب 5 عربات "تحيا مصر" حسب الجدول المرفق.

قطار 788 (السادات / بشتيل): ينطلق من محطة السادات الساعة 16:50 عصراً، ويصل إلى محطة بشتيل الساعة 19:15، بتركيب 5 عربات "تحيا مصر" حسب الجدول المرفق.

قطار 792 (السادات / كفر داوود): ينطلق من محطة السادات الساعة 09:00 صباحاً، ويصل إلى محطة كفر داوود الساعة 09:50، بتركيب 5 عربات "تحيا مصر" حسب الجدول المرفق.

قطار 793 (كفر داوود / السادات): ينطلق من محطة كفر داوود الساعة 11:10 صباحاً، ويصل إلى محطة السادات الساعة 12:05، بتركيب 5 عربات "تحيا مصر" حسب الجدول المرفق.

قطار 794 (السادات / كفر داوود): ينطلق من محطة السادات الساعة 13:00 ظهراً، ويصل إلى محطة كفر داوود الساعة 13:50، بتركيب 5 عربات "تحيا مصر" حسب الجدول المرفق.

قطار 795 (كفر داوود / السادات): ينطلق من محطة كفر داوود الساعة 14:45 ظهراً، ويصل إلى محطة السادات الساعة 15:40، بتركيب 5 عربات "تحيا مصر" حسب الجدول المرفق.

وتؤكد الهيئة أن هذه القطارات تتميز بالراحة وسرعة التنقل بتكلفة أقل مقارنة بوسائل المواصلات الأخرى، مما يساهم في خدمة عدد كبير من الركاب.

كما يخدم خط "كفر داوود/ السادات" مناطق ذات كثافة سكانية عالية، فيما يسهم خط "القنطرة شرق/ بئر العبد" في تنمية سيناء وخدمة أهلها.