في نقاط.. حالات الاستبدال الإجباري للعدادات القديمة وتركيب مسبق الدفع



كتب - محمد صلاح:

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ بدأت الوزارة في تنفيذ خطة شاملة لاستبدال العدادات القديمة في الشقق المغلقة والعدادات المعطلة بأخرى مسبوقة الدفع٠.

وتستهدف الحملة تحسين كفاءة تحصيل مستحقات الوزارة والقضاء على مشاكل الفواتير المتراكمة، إضافة إلى ضمان مراقبة استهلاك الكهرباء بشكل أكثر دقة، وتوفير تجربة مستخدم مريحة وآمنة للمستهلكين.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية حالات رفع العداد القديم خلال الفترة المقبلة منها :-

- قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام الموجودة على العداد.

- توصيل الكهرباء بدون عداد بطريقة غير قانونية.

- إمداد آخرين بالكهرباء من العداد الخاص بالمستهلك.

- تغيير الموقع أو النشاط المتعاقد عليه دون إبلاغ الوزارة.

- تكرار تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين.

وفيما يتعلق بخطوات تحويل العداد التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المعنية وتقديم بعض المستندات البسيطة، مثل عقد ملكية الوحدة السكنية، صورة من البطاقة الشخصية، وتقديم طلب رسمي بالتحويل، وبعد دفع الرسوم المطلوبة، سيحصل المستهلك على العداد مسبوق الدفع، والذي يمكن شحنه بسهولة برصيد مالي بدءًا من 10 جنيهات.