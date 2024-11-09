أديب: الثقة في الحكم المصري سقطت بنسبة 100%.. دخول الفار كان يوم إسود

كتب- حسن مرسي:

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن استيائه من الأوضاع الحالية للتحكيم، متهماً تقنية الفيديو المساعد (VAR) بتدمير كرة القدم في مصر.

خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أكد أديب أن دخول تقنية الفار زاد الأمور سوءاً بدلاً من حلها، معقبًا: "كان يوم إسود لما دخلت تقنية الفار لمصر، الثقة في الحكم المصري سقطت بنسبة 100%".

وأضاف أديب أن اللاعبين باتوا يشعرون بعدم الثقة في الحكام، وأنهم أصبحوا يلجأون إلى التحايل والحيل للحصول على القرارات لصالحهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر يهدد مستقبل كرة القدم المصرية.

وتابع: "كرة القدم المصرية في خطر، اللاعيبة مع كل كورة بيعلموا اجتماع مع الحكم في الملعب، بلاها حكام.. الموسم ده ممكن ميكملش بالشكل ده".

وانتقد أديب اتحاد الكرة المصري، واصفاً إياه بأنه "من أضعف الاتحادات اللي وردت علينا"، مؤكداً: "اتحاد الكرة من أضعف الاتحادات اللي وردت علينا، الكورة بقت بالدراع والإرهاب، أهم عنصر في الكرة هو العدل وبقى مهدد".

وقال أديب: "لو على التحيز ليه تتعبوا نفسكم هاتوا الأهلي بكرة وسلموه الدرع، إحنا على أعتاب كارثة كروية بسبب التحكيم".

وحذر أديب من تداعيات استمرار الأوضاع الحالية على كرة القدم المصرية، مؤكداً أن هذه الأوضاع تهدد سمعة الكرة المصرية على المستوى الدولي.