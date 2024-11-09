اليوم.. انطلاق حملة طرق الأبواب تحت عنوان "أحميها من الختان"

في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تنطلق اليوم السبت حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" ، والتي تستمر حتى 13 نوفمبر الجاري، بمحافظات أسوان، بنى سويف، قنا، البحيرة، الغربية، أسيوط وسوهاج.

وأكدت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة، أن الحملة تهدف إلى نشر الرسائل الخاصة بتجريم ختان الإناث، والتوعية بأضراره الصحية والنفسية.. كما سيتم استعراض مبادرات المجلس لحماية المرأة من العنف، وخدمات وحدات المراة الآمنة.

كما تركز الحملة على نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب واطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، او طلبه او دعا او روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.