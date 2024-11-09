لمواجهة الشائعات.. برلماني يطالب بإطلاق مشروع ثقافي قومي لتعزيز الوعي

كتب- عمرو صالح:

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، من أجل تعزيز التواصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة وهو ما سينعكس على المصلحة الوطنية للبلاد، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تُعد أولوية وطنية وعلى رأسها ملف تطوير قصور الثقافة بمحافظات الجمهورية.

وقال "الجندي"، إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه أصدر توجيهات إلى وزير الثقافة بضرورة تطوير قصور الثقافة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يُسهم في زيادة الأنشطة المُقدمة منها في كل المحافظات، دعمًا لدورها في إثراء الحركة الثقافية ورعاية المواهب ودعمها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة باتت ضرورة في ظل ما تتعرض له مصر من حملات تستهدف النيل من أمنها واستقرارها عبر نشر الشائعات والأكاذيب لتضليل الشعب المصري والتلاعب بعواطفه.

وأوضح، أن قصور الثقافة أحد أسلحة الدولة التي يجب تفعيلها في معركة صناعة الوعي، الذي يُعد بمثابة حائط الصد الأول في مواجهة الحروب النفسية الموجهة ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن تعزيز الثقافة المجتمعية يساهم في بناء الشخصية والتي تعد ركيزة رئيسية في بناء الإنسان، وهو الملف الذي وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس أولوياته، لذلك بات إحياء دور قصور الثقافة والمسارح وتفعيل أنشطتها ضرورة مُلحة لحماية النشء والشباب من استقطابهم من قبل الجماعات المتطرفة والتصدي للأفكار الهدامة.

وشدد البرلماني، على ضرورة وضع ملف قصور الثقافة على مائدة الوزير خلال الفترة المقبلة لحل كافة المعوقات التي تعرقل عملها، وهو الأمر الذي طالبنا به مرارا، فهناك قصور ثقافة ومسارح متهالكة ومهجورة ولا تقدم أي أنشطة، وأخرى يقف نقص التمويل عائقا أمام القيام بدورها وتفعيل أنشطتها، فضلاً عن انعدام دورها فى نشر الوعي والتثقيف والحفاظ على الهوية الوطنية، وعجز العمالة في بعض قصور الثقافة وتكدسها في أخرى.

وجدد "الجندي"، دعوته إلى ضرورة وضع استراتيجية ثقافية وطنية تشارك فيها وزارة الثقافة مع الوزارات والمؤسسات الأخرى المعنية، تستهدف تحقيق العدالة الثقافية بين أفراد المجتمع، مقترحا إطلاق مشروع ثقافي قومي فى إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، يستهدف نشر الثقافة والوعي في كل ربوع مصر والاهتمام بفئات الشباب والنشء، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ودعا إلى إنشاء وتأهيل قصور وبيوت الثقافة والمكتبات وإعادة افتتاح المسارح، وتوفير التمويل والدعم اللازم لذلك.

وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة تفعيل دور قصور الثقافة فى القرى والنجوع والعزب، وتأهيل وتدريب العاملين، وتشجيع الاستثمار في المجالات الثقافية والشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع الحفاظ على توفير الخدمات الثقافية للمواطنين.