اللواء محمد عبدالمنعم يكشف سر مقولة السادات "انتصرنا في 6 ساعات"

كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء محمد عبد المنعم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن القوات الخاصة بالتعاون مع سلاح المهندسين قاما بسد فتحات النابلم أسفل قناة السويس خلال حرب أكتوبر، مشيرًا إلى أن 8 آلاف قارب مطاطي محمل بـ10 آلاف جندي من القوات الخاصة عبروا في الموجة الأولى خلال حرب أكتوبر.

وأضاف عبدالمنعم، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أنه في الساعة 8 مساء يوم 6 أكتوبر عام 1973 كان هناك 8 جسورًا على قناة السويس و8 فرق عبروا قناة السويس في "6 ساعات"، كما أن الرئيس السادات قال للقادة في غرفة إدارة الحرب "مبروك يا أولاد إحنا انتصرنا".

وأشار إلى أن الضربة الجوية الأولى حققت 95% من أهدافها ولم يكن هناك داع للضربة الثانية، مؤكدًا أن 100 ألف مقاتل مصري عبروا قناة السويس في السابع من أكتوبر في 73، موضحًا أن أمريكا أرسلت أكبر أسطول جوي منذ الحرب العالمية الثانية لإنقاذ إسرائيل في حرب أكتوبر.

وأوضح أن أمريكا لازالت تقدم كل الدعم وآلة الدمار لإسرائيل في حربها في غزة ولبنان، مشيرًا إلى أن الجيش المصري يمتلك معدات ووسائل تكنولوجية حديثة تبطل أسلحة إسرائيل المتطورة، موضحًا أن القوى الإقليمية ترفض توسع الحرب بالمنطقة خوفا على مصالحها.