شعبة المحمول توضح حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج

كتب- حسن مرسي:

كشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج.

خلال مداحلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أوضح رمضان، أن هناك اجتماع الأحد المقبل مع جهاز تنظيم الاتصالات لاستيضاح حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج.

وأشار نائب رئيس شعبة المحمول، إلى أن نسبة الموبايلات المهربة من الخارج ليست بالكبيرة، مضيفًا: "اللي بيجي من برة بيجيب معاه تليفون أو اتنين هدية مش أزمة، عايزين فترة سماح للتجار تتصرف في المخزون اللي عندها"

ونوه إلى أن فاتورة استيراد الموبايلات انخفضت إلى مليون و650 ألف دولار في 2024، موضحًا: "عندنا توطين لصناعة الموبايلات في مصر، فاتورة الاستيراد نزلت من مليار و600 مليون دولار في 2023 إلى مليون و650 ألف دولار خلال 2024".

وشدد وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، على أن قرار تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج مفيد ولكن الإشكالية في آلية التطبيق.