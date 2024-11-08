رئيس "الاستطلاع" الأسبق يكشف تفاصيل استخدام اللغة النوبية كشفرة في حرب أكتوبر

كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء محمد عبدالمنعم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن الجندي أحمد إدريس من النوبة هو صاحب فكرة شفرة حرب أكتوبر، والتي صعب على جيش الاحتلال فك رموزها حيث أبلغ الجندي أحمد إدريس قياداته بأن اللغة النوبية لا تكتب ولا تقرأ ويمكن استخدامها كشفرة للجيش المصري.

وأضاف عبدالمنعم خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض المذاع على شاشة الحياة، بأن الشفرة النوبية كانت جزءًا من خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر، موضحًا أن الجيش المصري أجرى 300 تجربة على مقترح اللواء باقي زكي يوسف لتدمير خط بارليف باستخدام المياه.

وأوضح أن الجيش المصري أجرى تجارب لعبور قناة قناة السويس، مشيرًا إلى أن مفاجأة حرب أكتوبر كانت في بسالة وبطولة الجندى المصري خاصة وأن عقيدة الجندي المصري "حياته تهون في سبيل وطنه" لذلك يمكن القول بأن أبطال العملية الشاملة في سيناء هم أحفاد لأبطال أكتوبر.