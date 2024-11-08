اللواء محمد عبدالمنعم: "الاستطلاع" في حرب أكتوبر كشف احتياطيات العدو

كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء محمد عبدالمنعم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن الحروب غير النمطية هي التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية خاصة في ظل التطورات التي تشهدها ساحة الصراع داخل الشرق الاوسط حاليا.

وأضاف عبدالمنعم، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن مواقع التواصل الاجتماعي أداة لبث الشائعات في هذه الحروب غير النمطية، مؤكدًا أن الشعب المصري صبر وتحمل لبناء قواته المسلحة بعد النكسة حيث عشنا ظروف صعبة بعد نكسة يونيو 67.

وعن أدوار جهاز الاستطلاع في الحرب، قال عبدالمنعم، إن جهاز الاستطلاع هو المنوط به جمع المعلومات عن العدو في الميدان حيث استطاع جهاز الاستطلاع الإبلاغ عن احتياطيات العدو في حرب أكتوبر كما أن الجيش المصري دمر مركز المعلومات الإسرائيلية في بداية حرب أكتوبر.