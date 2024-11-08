"إسكان النواب": مصر تستهدف الوصول إلى 17% من حيزها العمراني خلال 3 سنوات

كتب- حسن مرسي:

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القاهرة تعتبر واحدة من أعرق العواصم وأهم الحضارات في العالم، وهو ما جعلها الخيار الأمثل لاستضافة النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي.

وقال النائب طارق شكري، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، على صدى البلد، إن المنتدى يهدف إلى تبادل الخبرات المتعلقة بقضايا التنمية الحضارية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح طارق شكري، أن مصر خلال المنتدى الحضري العالمي استعرضت 3 محاور رئيسية وهي عرض التجربة المصرية - آلية جذب الاستثمار- تصدير العقار المصري، مشيرًا إلى أن هناك إشادة كبيرة بالتجربة المصرية خاصة بعد زيادة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14%.

وأكمل: "نستهدف خلال السنوات الثلاثة المقبلة الوصول إلى 17% من الحيز العمراني، وهذا المعدل يعد أكثر من ضعف ما تم بنائه على أرض مصر خلال القرون الماضية".