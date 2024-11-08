أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي جديد يضرب البلاد غدًا

كتب- حسن مرسي:

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من وجود منخفض جوي جديد يضرب البلاد بداية من غد السبت يعمل على وجود سحب ممطرة على محافظات شمال البلاد.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، على قناة "الحدث اليوم"، أن الأمطار ستكون متوسطة على أغلب المحافظات الساحلية، بينما تكون خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحري.

وأوضحت أن ذروة تأثير المنخفض على البلاد ستكون يوم الأحد القادم، وستشهد البلاد أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة والرعدية أحيانًا على المحافظات الساحلية، تمتد إلى القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى انخفاض قيم درجات الحرارة الصغرى، موضحة أن درجات الحرارة المئوية ستتراوح بين 24 و25 درجة خلال فترات النهار، بينما تسجل فترات الليل درجات الحرارة ما بين 14 إلى 17 درجة مئوية.