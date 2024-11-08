غير مصرح بها.. المصل واللقاح تُحذر من حقنة البرد: تركيبة اجتهادية قد تسبب الوفاة

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن هناك العديد من الأمراض تزيد انتشارها في فصل الشتاء من بينها البرد والأنفلونزا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شيء في الطب اسمه "حقنة البرد" وهو مصطلح أطلقه البعض، حيث لا يوجد إلا لقاح الأنفلونزا الموسمي.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة، أضاف محمدي: "حقنة البرد" هي تركيبة اجتهادية وغير مصرح بها، وقد تؤدي إلى الوفاة ولذلك أطلق عليها التركيبة الشيطانية لأنها لا تعتمد إلى أي قاعدة علمية واضحة.

وأشار مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إلى أن التركيبة مكونة من مضاد حيوي الذي ليس له أي دور في التعامل مع البكتيريا من الأساس، بالإضافة إلى الكورتيزون والذي يتسبب في ارتفاع مستويات الضغط والسكر ويصيب جهاز المناعة.