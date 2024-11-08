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حقوق الإنسان يهنئ المستشارة أمل عمار على رئاسة "القومي للمرأة"

08:04 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

السفيرة مشيرة خطاب

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كتب- محمد نصار:

تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتهنئة للمستشارة أمل عمار بمناسبة توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة، معربًا عن سعادته وفخره بتعيينها في هذا المنصب.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن اختيار المستشارة أمل عمار يعكس الثقة الكبيرة فيما تملكه من خبرات علمية وعملية ودورها الفاعل في تعزيز حقوق المرأة.

وأضافت "خطاب" أنها تمتلك خبرة عريضة في مجال حقوق المرأة والعمل القضائي، مما يؤهلها لمواصلة الجهود المتميزة التي بذلتها معالي الدكتورة مايا مرسي نحو تمكين المرأة المصرية ودعمها في مختلف المجالات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد التعاون مع المجلس القومي للمرأة لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بوضع المرأة المصرية.

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