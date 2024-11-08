الزراعة: 300 منفذ على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار معقولة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن المنافذ الزراعية تلعب دورًا حيويًا في دعم المزارعين من خلال شراء محاصيلهم، مما يساعد على تحسين دخلهم وتقليل الاعتماد على الوسطاء، ويحقق فوائد كبيرة لهم.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر قناة "dmc"، أوضح الفول، أن المنافذ تعمل على كسر الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار غير الوطنيين خلال الأزمات، مما يضمن وصول السلع بأسعار معقولة للمواطنين.

وأكد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن هذه المنافذ تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، حيث يجد المواطن كل احتياجاته اليومية بسهولة.

وأشار الفولي، إلى عدم وجود ندرة في سلع المنافذ، حيث كان سعر كرتونة البيض يصل إلى 180 و200 جنيه، بينما تُباع في المنافذ بسعر 150 جنيه.

ولفت إلى وجود 300 منفذ على مستوى الجمهورية باسم وزارة الزراعة، بالإضافة إلى 32 قافلة خرجت في الأسابيع الأربعة الماضية، محملة بـ360 سيارة من اللحوم وبيض المائدة والخضار والفواكه والسلع التموينية، جميعها بأسعار تقل عن السوق بنسبة 25%.