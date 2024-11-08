مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد متحورات جديدة لكورونا

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن عدم رصد أي فيروسات أو متحورات جديدة لفيروس كورونا.

أكد تاج الدين خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولي أن الطب الوقائي لم يلاحظ أي تغيرات مقارنة بالسنوات السابقة فيما يتعلق بوجود متحورات جديدة.

وأشار إلى أن هذا الفصل يشهد انتشارًا أكبر لنزلات البرد والأعراض الأخرى الناتجة عن الإصابة بمجموعة من الفيروسات التنفسية.

وأوضح أن السبب وراء ذلك يعود إلى التغيرات الموسمية، حيث ينتقل الناس من الأماكن الدافئة إلى الباردة بسبب تقلبات الطقس والأمطار.

كما نوه تاج الدين بأن بداية موسم الدراسة في الجامعات والمدارس يؤدي إلى خروج الطلاب من الأماكن الدافئة إلى الباردة، مما يساهم في انتشار دور البرد، خاصة في وسائل النقل التي تفتقر إلى التهوية الجيدة.

وأكد تاج الدين أنه لا يوجد أي رصد لمتحورات جديدة من أي نوع من الفيروسات، موضحًا أن فيروس كورونا يُعتبر أحد الفيروسات التنفسية التي أصبحت متوطنة، بعد التحور الذي شهدته في عام 2020.