حدث في 8 ساعات| ختام المنتدى الحضري العالمي.. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الجمعة، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها اختتام المنتدة الحضري العالمي الذي نظمته الحكومة المصرية، ووزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية، تناشد المواطنين، المشاركة معها في التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية:

وزيرة التنمية المحلية: الدولة المصرية تسعى إلى الارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في جلسه بعنوان "حلول الإسكان المستدام للاجئين والنازحين داخليًا: معالجة فقدان المنزل في السياق المصري" خلال فعاليات اليوم الخامس والأخير من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي WUF12 والمقام بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.

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إنزال علمَي مصر والأمم المتحدة إيذانا بانتهاء المنتدى الحضري العالمي -(صور)

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وآنا كلوديا روسباخ المديرة التنفيذية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، اليوم، في مراسم إنزال علمَي جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة إيذاناً بختام فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي نظمته الحكومة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري الذي عقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

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وزير الإسكان: المنتدى الحضري العالمي ناقش بناء مدن قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المنتدى الحضري العالمي ناقش قضية الإسكان والتنمية الحضرية.

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وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: المنتدى الحضري ركز على المدن المستدامة والتغيرات المناخية

أشادت أنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالاستقبال والحفاوة التي لاقتها في مصر خلال المنتدى الحضري العالمي.

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دافعوا عن شرف الأمة.. مصطفى بكري يعلق على حادث أمستردام

علق الكاتب الصحفي والبرلماني مصطفى بكري، على قيام مجموعة من مؤيدي القضية الفلسطينية بالاعتداء على عدد من الإسرائيليين خلال الساعات الماضية بهولندا وذلك عقب انتهاء مباراة كرة قدم جمعت نادي أياكس أمستردام الهولندي

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رسوم التقدم للحصول على الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد

حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، رسوم تقديم طلب الحصول على الدعم النقدى والجهات التي يقدم إليها طلب الحصول عليه.

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محافظ القاهرة: اطلعنا على خبرات وتجارب عالمية في مواجهة تحديات التنمية

شارك إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبيل الجلسة الختامية للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بحضور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وشريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات

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رئيس مجلس الشيوخ: نقدر مواقف صربيا الداعمة للقضايا المصرية بالمحافل الدولية

أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقدير المجلس وأعضائه لمواقف جمهورية صربيا الداعمة للقضايا المصرية في المحافل الدولية، ومنها دعم المرشح المصري خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة "اليونسكو"، لافتاً إلى أن ذلك يعكس عمق العلاقات

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الأوقاف تعقد 100 ندوة حول "النظافة والطهارة" الاثنين المقبل

تعقد وزارة الأوقاف، 100 ندوة علمية دعوية على مستوى الجمهورية، بعنوان: «النظافة والطهارة عبادة وسلوك يومي في الإسلام »، يوم الإثنين المقبل عقب صلاة العشاء، ضمن برنامج «مجالس العلم والذكر»، بمشاركة نخبة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف.

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وزيرة التنمية المحلية: نجاح باهر حققه المنتدي الحضري في دورته الحالية

تقدمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر من الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي،

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أمطار غزيرة بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدا

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 9 نوفمبر على معظم أنحاء البلاد

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السكة الحديد: رشق القطارات بالحجارة ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها

ناشدت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية، المواطنين، المشاركة معها في التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة والمساهمة معها في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك للشعب، والذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

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وزير السياحة يبحث مع نظيره البلغاري زيادة رحلات الطيران بين البلدين

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بالعاصمة البريطانية لندن، بلقاء Evtim Miloshev وزير السياحة في دولة بلغاريا، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من بلغاريا إلى مصر.

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