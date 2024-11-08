إنزال علمَي مصر والأمم المتحدة إيذانا بانتهاء المنتدى الحضري العالمي -(صور)

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وآنا كلوديا روسباخ المديرة التنفيذية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، اليوم، في مراسم إنزال علمَي جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة إيذاناً بختام فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي نظمته الحكومة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري الذي عقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

حضر الاحتفال بإنزال العلم عدد من مسئولي الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة "الهابيتات".