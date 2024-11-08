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مصر تسلم درع المنتدى الحضري العالمي إلى دولة أذربيجان تمهيدًا لاستضافة النسخة الثالثة عشر

06:09 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
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    مصر تسلم درع المنتدى الحضري العالمي إلى دولة أذربيجان
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    مصر تسلم درع المنتدى الحضري العالمي إلى دولة أذربيجان
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كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

سلمت مصر درع المنتدى الحضري العالمي إلى دولة أذربيجان التي تستضيف النسخة الثالثة عشر من المنتدى خلفا لمصر.

شهد مراسم التسليم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور أنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ومن المقرر إقامة المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثالثة عشر في مدينة باكو في أذربيجان خلال العام بعد المقبل 2026.

المنتدى الحضري العالمي مصر أذربيجان
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