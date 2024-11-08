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محافظ طوكيو: شربت الكثير من مياه النيل وأشكر مصر على حسن استضافتها للمنتدى الحضري

05:36 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

محافظ طوكيو، يوريكو كويكي

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كتب- محمد نصار:

قالت محافظ طوكيو، يوريكو كويكي، إنها شربت الكثير من مياه التي خلال تواجدها في مصر لحضور فعاليات المنتدى الحضري العالمي.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للنسخة الثانية عشر، من المنتدى الحضري العالمي، الذي استضافته محافظة القاهرة خلال الفترة من 4 لـ 8 نوفمبر الجاري.

وأشادت محافظ طوكيو، بحسن الضيافة والاستقبال الذي وجدته في مصر طوال فترة تواجدها على أرض محافظة القاهرة.

وتابعت: هناك الكثير من التحديات التي تواجه العالم وعلى رأسها التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على الصمود والتكيف معها من خلال بناء مدن مرنة مستدامة.

وأوضحت أن التعاون ضروري جدا في مواجهة التحديات العالمية، مستشهدة بالمثل المصري الشائع: إيد واحدة ماتسقفش.

محافظ طوكيو المنتدى الحضري العالمي يوريكو كويكي محافظ طوكيو تشكر مصر
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