وزير الإسكان: المنتدى الحضري العالمي ناقش بناء مدن قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية

محافظ القاهرة: الحكومة اتجهت إلى التوسع الأفقي بدلا من الرأسي

محافظ القاهرة: اطلعنا على خبرات وتجارب عالمية في مواجهة تحديات التنمية

كتب- محمد نصار:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المنتدى الحضري العالمي ناقش قضية الإسكان والتنمية الحضرية.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الختامي للنسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي الذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 4لـ 8 نوفمبر الجاري.

وأضاف وزير الإسكان: تناولنا حقوق كل مواطن في الوصول إلى سكن مناسب وميسور التكلفة، وكانت رسالة المنتدى هي العمل المشترك والحقوق المشتركة.

وتابع: نجتمع في وقت يتسارع فيه التوسع الحضري لكنه يواجه تحديات وعقبات معقدة، ولكن مع كل تحد هناك فرصة، من خلال إيجاد الحلول لتحسين حياة الأفراد.

وواصل: تبادلنا الخبرات مع التركيز على الحلول المبتكرة لتوفير الإسكان الميسور وبناء مدن قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.