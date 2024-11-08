إعلان

وزير الإسكان: المنتدى الحضري العالمي ناقش بناء مدن قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية

05:18 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    المنتدى الحضري العالمي (3)
  • عرض 3 صورة
    المنتدى الحضري العالمي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المنتدى الحضري العالمي ناقش قضية الإسكان والتنمية الحضرية.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الختامي للنسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي الذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 4لـ 8 نوفمبر الجاري.

وأضاف وزير الإسكان: تناولنا حقوق كل مواطن في الوصول إلى سكن مناسب وميسور التكلفة، وكانت رسالة المنتدى هي العمل المشترك والحقوق المشتركة.

وتابع: نجتمع في وقت يتسارع فيه التوسع الحضري لكنه يواجه تحديات وعقبات معقدة، ولكن مع كل تحد هناك فرصة، من خلال إيجاد الحلول لتحسين حياة الأفراد.

وواصل: تبادلنا الخبرات مع التركيز على الحلول المبتكرة لتوفير الإسكان الميسور وبناء مدن قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المنتدى الحضري العالمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزيرة التنمية المحلية: الدولة المصرية تسعى إلى الارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين

إعلان

إعلان

لسوء الأحوال الجوية.. "غرفة الإسكندرية" تؤجل سوق اليوم الواحد للمزارعين
هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟.. سكرتير الشعبة يوضح