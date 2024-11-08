وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: المنتدى الحضري ركز على المدن المستدامة والتغيرات المناخية

كتب- محمد نصار:

أشادت أنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالاستقبال والحفاوة التي لاقتها في مصر خلال المنتدى الحضري العالمي.

وقالت روسباخ، خلال الحفل الختامي للمنتدى، إن هذه النسخة سجلت تحولا في هذا الحدث العالمي من خلال الكم الهائل من المشاركين من العمد والوزراء والمسؤولين والمشاركين من مختلف دول العالم.

وأضافت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن المنتدى ركز على الأحداث المحلية، حيث يعيش نحو 50% من سكان العام في مدن حضرية.



وتابعت: مناقشات المنتدى ركزت على العديد من الأمور وفي قلبها المدن الحضرية المستدامة وكيفية مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، كما تم مناقشة أمور التمويل ومدى أهمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمدن الحضرية المرنة القادرة على موجعة التغيرات المناخية، نحن ملتزمون بتقديم توصيات المنتدى الحضري العالمي إلى حكوماتنا، بجانب عرضها على مؤتمر المناخ القادم cop29 في مدينة باكو".