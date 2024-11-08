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محافظ القاهرة: العاصمة قدمت نموجا عمليا لمدينة عريقة خلال المنتدى الحضري العالمي

04:42 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
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    فعاليات الحفل الختامي للمنتدى الحضري العالمي
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    فعاليات الحفل الختامي للمنتدى الحضري العالمي
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كتب- محمد نصار:

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إنه إجتمع على أرض القاهرة ما يزيد على 37 ألف مشارك من 182 دولة حول العالم طوال أيام المنتدى الحضري العالمي.


جاء ذلك خلال فعاليات الحفل الختامي للمنتدى الحضري العالمي الذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 4 لـ8 نوفمبر الجاري.

وأضاف محافظ القاهرة، أن القاهرة قدمت نموذجا عمليا لمدينة حضارية عريقة واجهت العديد من التحديات المتراكمة من خلال التطوير والتحديث في مختلف المجالات.

وتابع: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بدعم تطوير العاصمة خلال المرحلة السابقة، الأمر الذي شهد متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.


ووجه محافظ القاهرة، الشكر لكل الجهات والهيئات التي ساهمت في إنجاح هذا المنتدى بهذه الصورة اللائقة.

المنتدى الحضري العالمي الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
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