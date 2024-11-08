دافعوا عن شرف الأمة.. مصطفى بكري يعلق على حادث أمستردام

كتب-عمرو صالح:

علق الكاتب الصحفي والبرلماني مصطفى بكري، على قيام مجموعة من مؤيدي القضية الفلسطينية بالاعتداء على عدد من الإسرائيليين خلال الساعات الماضية بهولندا وذلك عقب انتهاء مباراة كرة قدم جمعت نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادى مكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شئ.

وقال بكري عبر صفحته الشخصية على منصة " كل التحيه والتقدير للشباب العربي في هولندا دافعتم عن شرف فلسطين وشرف الأمة، في مواجهة الهمج الصهاينة، فلسطين تعيش في قلب كل عربي، الشعب العربي ، شعب واحد ، وحرب الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد أهلنا في فلسطين ولبنان ، هي حرب تستهدف الأمة بأسرها"

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية أن 10 إسرائيليين أصيبوا وفُقد الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لما وصفتها بحوادث عنف فى أمستردام بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادى مكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدورى الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شئ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه يستعد لإرسال قوة إلى هولندا للمساهمة في إجلاء الإسرائيليين الذين تعرضوا لأعمال عنف، مضيفا أن البعثة "ستصل بطائرة شحن ستضم فرقا طبية وأخرى للإنقاذ