محافظ القاهرة: اطلعنا على خبرات وتجارب عالمية في مواجهة تحديات التنمية

كتب- محمد نصار:

شارك إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبيل الجلسة الختامية للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بحضور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وشريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وآنا كلوديا روسباخ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات.

وأكد محافظ القاهرة، في كلمته، أن محافظة القاهرة حرصت على بذل كل الجهد اللازم لإنجاح المنتدى وخروجه بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها الإقليمية والدولية خاصة أنه الحدث الثاني الأكبر عالميًا بعد مؤتمر المناخ، والحدث الأكبر في مجال التنمية الحضرية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم توفير كل الاحتياجات الفنية واللوجستية الخاصة بالمنتدى لضمان راحة الضيوف المشاركين، وتشكيل غرفة عمليات داخل المنتدى لمتابعة الحاجات اللوجستية للضيوف.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه كان للتنسيق النشط والإيجابي بين فرق العمل المكونة من محافظة القاهرة وكافة الجهات المشتركة في تنظيم المنتدى أبلغ الأثر في نجاح فعالياته المتنوعة، حيث نسقت محافظة القاهرة مع برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) ووزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والتنمية المحلية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة نظمت عددًا كبيرًا من الأنشطة ذات الصلة المباشرة بموضوعات التنمية الحضرية في إطار فعاليات المنتدى سعيا لبناء صورة ذهنية إيجابية دولية حديثة عن التطور الحضري في مدينة القاهرة العريقة، حيث جاء أسبوع القاهرة الحضري متنوعًا وشاملًا في مواقع مختلفة، فبدأ في المتحف القومي للحضارة المصرية، وماراثون دراجات

من أمام ديوان محافظة القاهرة حتى دار الأوبرا المصرية، كما شمل زيارة لحي الأسمرات كنموذج عملي لقصة نجاح وطنية على أرض القاهرة في التغلب على تحدي العشوائيات، وافتتاح فراغ عام هناك تم إقامته بالتعاون مع الهابيتات، وافتتاح حديقة الأندلس التراثية التي حظيت بإشادات متكررة من آنا كلوديا روسباخ في كل لقاءاتها في المنتدى باعتبارها أثر تراثي مستدام، بالإضافة إلى جولات في كل من قرية الفواخير، وحديقة الأزهر، والمتحف الحربي بالقلعة، مع حفل موسيقي غنائي محلي، بالإضافة إلى عدد من معارض الحرف اليدوية.

وأكد محافظ القاهرة: الأسبوع الحضري كان ثريا بالأنشطة، وقد أسعدنا حضور أعداد كبيرة من الضيوف المشاركين بالمنتدى للاستمتاع بمظاهر مختلفة من الفنون والتعرف على عدد من الأماكن السياحية، والأثرية، والحضرية بالقاهرة كانت فرصة عظيمة لإطلاع عشرات الآلاف من

المشاركين بالمنتدى من 182 دولة على إنجازات محافظة القاهرة التي تمت خلال العشر سنوات الماضية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المنتدى كان حافلاً بالعديد من مشاركات محافظة القاهرة، حيث شاركنا في جلسة نقاشية لمسئولي مبادرة جودة الحياة من أجل تعزيز جودة الحياة في المدن بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) استعرضت تجربة المحافظة في القضاء على المناطق العشوائية، وجهود الدولة المصرية في هذا الصدد.

كما تم المشاركة في ورشة العمل بشأن المتطلبات التي تحتاجها المدن لاستضافة الفعاليات والأحداث الكبرى في مجالات البنية، بالإضافة إلى مشاركته في الجلسة النقاشية التي عقدها البنك الأوروبي للإعمار عن مستقبل المدن الخضراء، حيث استعرضت جهود محافظة القاهرة في أنشطة التحول للأخضر ، واستخدام الطاقة النظيفة بالشراكة مع البنك الأوروبي لتحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى رضائهم، إلى جانب المشاركة

في الجلسة النقاشية التي عقدتها منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية UCLG-A.

وأكد إبراهيم صابر، أن الدورة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة كان بمثابة نقطة تحول جوهري وإضافة كبيرة في مجال التنمية الحضرية المستدامة، حيث تم خلال المنتدى مناقشة مختلف التحديات الحضرية في عالمنا المعاصر، بالإضافة إلى استعراض مبادرات عديدة في إطار معالجة ما يواجهه العالم من قضايا كالفقر، والتهميش، والأزمات الإنسانية، وتغير المناخ وغير ذلك من القضايا الملحة في مجال التنمية الحضرية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن كل المشاركين بالمنتدى حرصوا على العمل بكل جهد لتصبح نتائج ومخرجات هذه الدورة المنعقدة بالقاهرة نتائج محققة للآمال والطموحات وقابلة لأن تصبح واقعا ملموسا للمواطن، فعلى مدار خمسة أيام كانت فعاليات ونتائج دورة المنتدى بالقاهرة ملهمة بحق لحل القضايا التي تواجه التوسع الحضري، والتنمية المستدامة.

وأكد محافظ القاهرة، أن المنتدى كان فرصة ممتازة أن يلتقي العديد من الأشقاء والأصدقاء والزملاء من محافظي وعمد العديد من مدن العالم لتبادل الخبرات والرؤى في مجال التنمية الحضرية ، حيث حرص خلال العديد من اللقاءات على إظهار واستعراض إنجازات ونجاحات محافظة القاهرة خلال السنوات العشر الأخيرة بتوجيهات القيادة السياسية في إطار تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ وتأسيس الجمهورية الجديدة الساعية بكل اجتهاد لتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المجالات.

واشار محافظ القاهرة، إلى أنه اطلع على خبرات العديد من المدن الحضرية حول العالم في مواجهة تحديات التنمية وطرقهم وأساليبهم المتنوعة في التعامل معها سعيًا لتبادل الخبرات بين القاهرة ومدنهم بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وتلك المدن.