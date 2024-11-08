الأوقاف تعقد 100 ندوة حول "النظافة والطهارة" الاثنين المقبل

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تعقد وزارة الأوقاف، 100 ندوة علمية دعوية على مستوى الجمهورية، بعنوان: «النظافة والطهارة عبادة وسلوك يومي في الإسلام »، يوم الإثنين المقبل عقب صلاة العشاء، ضمن برنامج «مجالس العلم والذكر»، بمشاركة نخبة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف العلمية والدعوية، وضمن نشاط الوزارة في التصدي لأسباب الانفلات الأخلاقي، وتنفيذاً للمحور الثالث «بناء الإنسان» من الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي أطلقها الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، التي تتفق مع رؤية الدولة المصرية، وتفعيلاً لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية (حفظه الله)، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وتهدف وزارة الأوقاف من محور «بناء الإنسان»، لبناء شخصية الإنسان ليكون قويًا شغوفًا بالعلم شغوفًا بالعمران واسع الأفق وطنيًا منتميًا مقدمًا الخير للإنسانية وأن يكون إنسانًا سعيدًا وأن يقدم الخير والنفع للناس.

وحددت الأوقاف أسماء المساجد التي تعقد فيها الـ 100 ندوة على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة، مسجد الرحمن الأحمر بالرحاب، ومسجد خاتم المرسلين، ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها)، ومسجد الأشراف.

وفي مديرية أوقاف القليوبية، مسجد عبد الفتاح قمر، ومسجد المجمع الإسلامي، ومسجد الفران، ومسجد الساحة الجديد.

وفي مديرية أوقاف الغربية، مسجد الشيخة صباح، ومسجد سيدي أحمد البدوي، ومسجد أبو الفضل الوزيري مسجد الدماطي.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية، مسجد الجمال، ومسجد الشيخ حسانين، ومسجد الكبير قولنجيل، ومسجد أبو دبوس، ومسجد الرحمة، ومسجد الكبير .

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية، مسجد الرحمن، ومسجد الإيمان والتقوى.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ، مسجد أبو العزايم، و مسجد الإيمان، و مسجد عباد الرحمن، و مسجد الإيمان الكبير، ومسجد البرهامي، ومسجد المدينة المنورة، ومسجد بندق.

وفي مديرية أوقاف مطروح، مسجد التنعيم.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد، مسجد الاستقامة، ومسجد الشلايلة.

وفي مديرية أوقاف بني سويف، مسجد الأنوار المحمدية، ومسجد حمزة بن عبد المطلب، و مسجد أبو بكر الصديق، ومسجد محمد ملوخية.

وفي مديرية أوقاف أسيوط، مسجد الفردوس، و مسجد الأموي الكبير، ومسجد هانم بسيوني، والمسجد الكبير بالوليدية، ومسجد المجاهدين، و مسجد التقوى، ومسجد عمر مكرم.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر، مسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف المنوفية، مسجد الأنصار، ومسجد أبو المكارم، ومسجد الرؤوف الرحيم، ومسجد المتولي.

وفي مديرية أوقاف سوهاج، مسجد سيدي العارف، ومسجد الحق، والمسجد الكبير، ومسجد آل نفادي، ومسجد الحاج عبد العال.

وفي مديرية أوقاف الأقصر، مسجد سيدي أبو الحجاج، ومسجد البشيشي، ومسجد الأنوار المحمدية الاقالتة، ومسجد الإسراء والمعراج، ومسجد نجع دنقل الجديد، ومسجد آل البيت، ومسجد الإسكان، ومسجد القاضي كراع.

وفي مديرية أوقاف البحيرة، مسجد الحبشي، ومسجد الفتح، ومسجد الهداية، ومسجد الشيخ منصور.

وفي مديرية أوقاف الجيزة، مسجد المدينة المنورة، ومسجد الإخلاص، و مسجد الهداية، ومسجد الصباح.

وفي مديرية أوقاف الشرقية، مسجد الفتح، ومسجد المجمع الإسلامي، ومسجد الملكين، والمسجد الكبير، ومسجد ستيتة نصار، ومسجد المزينين، ومسجد الإمام عبد الحليم محمود، ومسجد أبو العلا حسان، ومسجد زاد المعاد، ومسجد النصر

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء، مسجد المجمع الإسلامي، و مسجد أم القرى.

وفي مديرية أوقاف السويس، مسجد الجامع الكبير.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية، مسجد عمر بن الخطاب، ومسجد سليمان محمود، و مسجد الشهيد إبراهيم عبد القادر حمدي، و مسجد الشعراوي.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء، مسجد المنشية.

وفي مديرية أوقاف المنيا، مسجد مصطفى عمر، ومسجد أبوبكر السمسطاوي، ومسجد الفولي، ومسجد التحرير.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد، مسجد التوكيلات الملاحية.

وفي مديرية أوقاف أسوان، مسجد المطار، ومسجد الحاج حسن.

وفي مديرية أوقاف دمياط، مسجد الغربي بالروضة، ومسجد الأمناء.

وفي مديرية أوقاف الفيوم، مسجد ناصر الكبير، ومسجد نعيمة شرابي، ومسجد العراقي، ومسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف قنا، مسجد الخليلية، ومسجد الأنصار.