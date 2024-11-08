وكيل أمين عام الأمم المتحدة: نقل توصيات المنتدى الحضري العالمي إلى قمة المناخ القادمة

كتب- محمد نصار:

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أنا كلوديا روسباخ، إن مصر بذلت جهودا كبيرة لإخراج المنتدى الحضري العالمي في أحسن صورة.



جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية الرسمية للمنتدى الحضري العالمي، اليوم الجمعة.

وأضافت "روسباخ"، أن هذا المنتدى شكل خطوة فارقة في تاريخ هذه المؤتمرات بما شمله من حضور موسع من نحو 180 دولة.

وتابعت المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن نصف سكان العالمي يعيشون الآن في المدن الحضرية، وقد ناقشنا سبل الوصول إلى التمويلات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت إلى أنه لا يجب أن نعاني من أزمات تغير المناخ وعلى رأسها التنمية الحضرية والإسكان، حيث يجب التفكير قي آليات استغلال الموارد المتاحة والحصول على التمويل اللازم لتحقيق ذلك.

وأوضحت أنا كلوديا روسباخ: من هنا أطلقنا نداء القاهرة من أجل العمل، والتوصيات سنراها بعد قليل، وسيتم نقلها إلى قمة المناخ cop28.