محافظ القاهرة: نسعى لتحقيق الاستدامة في مختلف مناطق العاصمة خلال الفترة المقبلة

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن الدولة المصرية نفذت استعدادات ضخمة جدا لاستضافة المنتدى الحضري العالمي.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية الرسمية للمنتدى الحضري العالمي، اليوم الجمعة.

وأضاف "صابر"، أنه تم عقد أسبوع القاهرة الحضري قبل المنتدى الحضري العالمي، فضلا عن تنفيذ مشروع الفراغات العامة بالقاهرة، كما تم عقد ورش عمل وزيارات لعدد من الأماكن الأثرية والتاريخية والترفيهية في العاصمة، وعلى رأسها افتتاح حديقة الأندلس الأثرية بعد تطويرها.

وتابع محافظ القاهرة: مناقشات المنتدى شهدت طرح الكثير من الأفكار الخاصة بالمحليات في مختلف الدول، كما تم التوعية بالنقلة الحضرية التي شهدتها محافظة القاهرة.

وأوضح المحافظ، أن محافظة القاهرة عمرها 1055 عاما وتضم الكثير والكثير من المناطق للأثرية والتراثية والتاريخية.

وواصل: نسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق الاستدامة والتنمية الخضراء.