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وزير الإسكان: مستعدون لتكريس جهودنا لتحقيق التنمية بدول إفريقيا

02:12 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

المهندس شريف الشربيني

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كتب- محمد نصار:


قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن نسبة الحضور والمشاركة في المنتدى الحضري العالمي غير مسبوقة مقارنة بالنسخ السابقة.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية الرسمية للمنتدى الحضري العالمي، اليوم الجمعة.

وأضاف "الشربيني"، أنه عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء الإسكان في مختلف دول العالم، وعلى وجه الخصوص الدول الأفريقية.

وتابع وزير الإسكان: مصر مستعدة لتكريس كل جهودها من أجل تحقيق التنمية في الدول الأفريقية، وعلى وجه الخصوص مجالات الإسكان والتنمية العمرانية.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان دول إفريقيا
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