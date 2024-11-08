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المنتدى الحضري العالمي يناقش التحديات المتعلقة بالغابات الحضرية في المدن الإفريقية

02:10 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

المنتدى الحضري العالمي

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كتب - محمد نصار:


عقد المنتدى الإفريقي للغابات الحضرية جلسة على هامش فعاليات اليوم الخامس والأخير من المنتدى الحضري العالمي المنعقد حاليا في القاهرة في دورته الثانية عشرة.


وناقشت الجلسة دور الغابات الحضرية في بناء مدن مرنة وصحية على مستوى العالم، وبشكل خاص في إفريقيا والتي تواجه عددا من التحديات المختلفة مثل التغير المناخي وعواقبه وكذلك التفاوتات الاقتصادية.


وتطرق المشاركون في الجلسة إلى مناقشة التحديات المتعلقة بالغابات الحضرية في المدن الإفريقية، مع إمكانية تطوير خارطة طريق لدمج الغابات الحضرية في التخطيط الحضري، بالإضافة إلى استراتيجيات التطوير في المدن المختلفة في أنحاء القارة السمراء.


وركزت الجلسة على إبراز قدرة الغابات الحضرية على التخفيف من التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مع عرض نماذج ناجحة ونهوج مبتكرة للغابات الحضرية مما يتيح الفرصة لتبادل الرؤى ووجهات النظر وتعزيز الشراكات.


ولفت المشاركون، إلى أن هذه الجلسة بمثابة تمهيدا للدورة الثانية من المنتدى الإفريقي للغابات الحضرية المقرر عقده في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا في مارس القادم.

المنتدى الحضري العالمي الغابات الحضرية المدن الإفريقية
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