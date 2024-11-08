وزير الري يتابع حالة منشآت ومخرات السيول للاستعداد لموسم الأمطار

كتب - أحمد الجندي:

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، خلال اجتماعه مع عدد من قيادات الوزارة، موقف منشآت ومخرات السيول، والاستعداد لموسم الأمطار والزراعات الشتوية، والتمهيد لخطة الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات لعام 2025.

ووجه سويلم، مصلحة الري بسرعة الانتهاء من تطهيرات مخر سيل "الشيخ عيسى" بقنا، والتنسيق مع معهد بحوث الموارد المائية لدراسة العمل الصناعي الواقع في نهاية المخر لتحديد قدرته على إمرار التصرفات المتوقعة، وأيضا مراجعة موقف الأعمال الجاري تنفيذها على مخر سيل وادي العسال بالإسماعيلية، واتخاذ اللازم تجاه التعديات الواقعة على مجرى مخر سيل "كفر العلو" بحلوان، مع التأكيد على كافة الشركات المنفذة لأعمال الحماية من أخطار السيول بمراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية عند تنفيذ مباني الدبش بعمليات الحماية.

كما وجه الوزير، هيئة الصرف بمتابعة تطهير المصارف الزراعية والانتهاء منها في أسرع وقت لتمكينها من استقبال مياه السيول الواردة عبر مخرات السيول وإمرار هذه المياه بدون أي معوقات وصولا إلى نهر النيل.. موجها بسرعة إصدار أوامر التطهيرات لعدد من المصارف الواقعة بإدارة صرف شمال البحيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين المتأخرين في التنفيذ.. مشددا على نقل نواتج التكريك والتطهير من على الطرق الأسفلتية بكامل الإدارة، مع سرعة إصلاح كوبريين على مصرفي "كنج عثمان" و"أبوالعينين"، وإعداد حصر بحالة كافة الكباري ذات الحاجة للإحلال أو الصيانة وعمل خطة زمنية بالإجراءات الواجب اتباعها حيالها.

وطالب سويلم بمراجعة خطط الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات (الموسم الصيفي 2025) بين مصلحة الري والإدارات المركزية والإدارات العامة للري بالمحافظات، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها وتحديث البرامج الزمنية لها للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة، والتنسيق بين إدارات صيانة المجاري المائية وشئون توزيع المياه ووحدة المنشآت بقطاع الخزانات لوضع أولويات إحلال وتجديد البوابات بنطاق إدارات ري دمياط وغرب البحيرة لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بهذه المناطق مع الانتهاء من التنفيذ قبل بداية شهر أبريل القادم.

كما وجه بسرعة التنسيق بين المركز القومي لبحوث المياه ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة الصرف والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان لإعداد خطة للتعامل مع منطقة "وادي النقرة" بأسوان سواء خلال الموسم الشتوي 2024 أو الموسم الصيفي 2025.

وطلب وزير الري من مصلحة الميكانيكا والكهرباء سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ عملية تأهيل محطة "الطويسة وبلانة".

كما وجه الدكتور سويلم، قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بإعداد تقارير مرور للتفتيش على مدى التزام إدارات الري بتطبيق جداول المناوبات على الترع الفرعية وتوضيح أسباب عدم الالتزام بها إن وجدت.