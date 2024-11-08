بالعظمى بالقاهرة 27.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه تسود اليوم الجمعة أجواء مائلة للحرارة نسبيا خلال ساعات النهار بينما تميل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، الجمعة، أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 27 درجة، وتتكون السحب المتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من مطروح تكون متوسطة الشدة تمتد خفيفة الي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وكشفت أنه تتوالى انخفاضات درجات الحرارة خلال الفترة القادمة بشكل طفيف.