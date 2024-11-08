وزير الزراعة يشيد بالأداء الميداني لقيادات الوزارة في منع التعدي على الأراضي

كتب - أحمد الجندي:

أشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بالأداء الميداني لقيادات الوزارة خلال الفترة الماضية لخدمة المزارعين، وطالبهم بمزيد من الجهد لمنع التعديات على الأراضي الزراعية.

وقال وزير الزراعة - في بيان له، إن هناك جهودا كبيرة من قيادات الوزارة والعاملين فيها وتحركات إيجابية على الأرض بين الفلاحين والمزارعين.. مشيرا إلى أنه يلمس ذلك من التواصل المباشر بينه وبين المزارعين، وكذلك من خلال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتي تؤكد تواجد الوزارة الميداني في الحقول مع المزارعين، بداية من تنقية الحيازات، وصولا إلى مكافحة غش المبيدات وتكثيف الإرشاد الزراعي وتطهير المساقي والمراوي وتطوير الجمعيات الزراعية وأيضا ملف الصادرات وفتح الأسواق، لافتا إلى أهمية الانتظام في توزيع الأسمدة، وأيضا زيادة دور الميكنة الزراعية لتلبية احتياجات المزارعين.

كما أشاد الوزير بجهود مركزي البحوث الزراعية، وبحوث الصحراء، وتواجد الباحثين مع المزراعين على أرض الواقع من خلال القوافل الإرشادية، وكذلك جهود الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري وكذلك مديريات الزراعة بالمحافظات.

وطالب علاء فاروق، قيادات وزارة الزراعة بضرورة بذل المزيد من الجهود لمنع التجاوزات في مخالفات البناء للقضاء علي هذه الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية.. مكررا شكره إلى القيادات التي تعمل بإخلاص من أجل الوطن.. واصفا إياهم بأنهم من يستطيعون تحقيق النهضة الزراعية والأمن الغذائي للشعب المصري العظيم.