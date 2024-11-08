خبير بحري يكشف استراتيجية مصر في حماية الملاحة بالبحر الأحمر

كتب- حسن مرسي:

كشف الربان بحري صالح حجازي، خبير الملاحة والموانئ، استراتيجية مصر في حماية الملاحة بالبحر الأحمر أمام تحديات الحروب في المنطقة.

وأكد الربان صالح حجازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن تطوير وتحديث القوات البحرية شيء يفوق التصور.

وعلق قائلا: "هناك أسطول كامل لمصر بالبحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وفي الوقت الحالي ارتفع المستوى إلى قدرة القوات على حماية الملاحة البحرية".

واستكمل قائلا: القاعدة البحرية في برنيس تحتوي على كل التخصصات مكنت مصر من التمركز في البحر الأحمر، بمعاونة القوات الجوية.