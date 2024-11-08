نشرة التوك شو| حقيقة وجود نقص في الأدوية وأسباب انتشار الأمراض التنفسية في هذا التوقيت

تناولت برامج التوك شو، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

عضو نقابة الصيادلة يوضح حقيقة وجود نقص في الأدوية

كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع والدواء بنقابة الصيادلة، موقف نقص الأدوية في الأسواق.

وأكد محفوظ رمزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الوضع منذ شهرين كان هناك اختفاء لأدوية مثل الضغط والسكر.

برلمانية: مصر تحتل المركز 110 في رفاهية المرأة

أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب أن فكرة الكوتة للمرأة المصرية حق دستوري أصيل، مشيرة إلى أن الكوتة هي المحرك الناجح والأحكم في الانتخابات؛ نظرا للتغيرات المتعددة والثقافات للمواطنين.

وقالت النائبة مرثا محروس خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن كوتة المرأة تستهدف الوصول لـ30% خلال 2030، وفق الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية.

التنمية المحلية توضح أهمية أطلس المدن المصرية المستدامة

أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن أطلس المدن المصرية المستدامة؛ يقدم صورة شاملة عن حالة الاستدامة في المدن المصرية من منظور اجتماعي واقتصادي وبيئي، كما يرصد الآثار المترتبة على تغير المناخ على مستوى المحافظات والأقاليم.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، على قناة "أون"، أشار قاسم، إلى أن الأطلس يمثل أداة قوية لقياس مدى استدامة المدن المصرية وتأثير تغير المناخ عليها، ويعد نتاج تعاون مشترك بين عدة وزارات وهيئات حكومية والبنك الدولي.

استشاري أسري يكشف مخاطر فرض سيطرة الزوجة على زوجها

كشف محمد ميزار، المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، سبب تمرد الزوجة على الرجل بسبب قلة دخله ومطالبته دائما بتحسين وضعه المادي ، قائلا: "ده نوع من أنواع فرض السيطرة على الرجل".

وأضاف محمد ميزار، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الطموح حلم مشروع للفتاة ولكن لا تدفع زوجها لارتكاب جرائم من أجل جلب مزيد من المال لتحقيق رغباتها، موضحا أن الفتاة لا تعترض على الفقر في بيت والداها لأنها لا تدير مركب الأسرة ووالدتها هي من تملك زمام الأمور.

شهاب الأزهري: التصوف الحقيقي سلوك مفعم بالإيمان وليس طقوسًا تعبيرية

أكد الشيخ شهاب الأزهري، أحد علماء وزارة الأوقاف، على أهمية التصوف كجزء أصيل من التراث الإسلامي، مشيرًا إلى أنه يساهم في تعزيز التقوى والإيمان والتوكل على الله.

خلال حلقة برنامج "حياة الصالحين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس أوضح الأزهري أن التصوف يمثل طريقًا لتحقيق السكينة والقرب من الله، مشيرًا إلى أن الولي الصالح السري السقطي كان نموذجًا بارزًا في هذا المجال.

أمين الفتوى: الصلاة تجب في وقتها ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر

أكد الشيخ أحمد عبدالعظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة واجبة على المسلم في وقتها المحدد شرعًا، وأن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز إلا لعذر، مضيفا أن كل صلاة لها وقت محدد يبدأ وينتهي، ومن واجب المسلم أن يؤدي الصلاة في هذا الوقت، ولا يجوز تأخيرها إلا في حالة وجود عذر شرعي، مثل النوم أو النسيان.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الخميس، إلى أن وقت الصلاة يبدأ من لحظة الأذان، وينتهي عند دخول وقت الصلاة التي تليها، باستثناء صلاة الفجر التي ينتهي وقتها بطلوع الشمس، وعلى سبيل المثال، وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس وحتى دخول وقت صلاة العصر، بينما يبدأ وقت صلاة العصر من حين امتداد الظل إلى غروب الشمس.

استشاري أمراض باطنة يكشف أسباب انتشار الأمراض التنفسية في هذا التوقيت

حذر الدكتور ماهر الجارحي، استشاري أمراض باطنة وحساسية الصدر، من انتشار الأمراض التنفسية بشكل ملحوظ في الفترة الحالية، مؤكدًا أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تغير الفصول.

وأوضح الجارحي في لقائه عبر قناة "الناس" أن الأمراض التي تنتشر في مثل هذا التوقيت تنقسم إلى نوعين رئيسيين: أمراض الجهاز التنفسي العلوي وأمراض الجهاز التنفسي السفلي، مثل نزلات البرد.