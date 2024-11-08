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تبدأ من 30 ألف جنيه.. أسعار عمرة منتصف نوفمبر الاقتصادية والـ5 نجوم

03:00 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024

العمرة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار عمرة منتصف شهر نوفمبر.

وقال "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار عمرة منتصف شهر نوفمبر الاقتصادية تبدأ من 30 ألف جنيه، وتختلف وفق البرنامج.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج العمرة الـ5 نجوم تبدأ من 55 ألف جنيه، وتختلف أيضًا وفق السكن والبرنامج المتفق عليه مع شركة السياحة.

ويشهد الشهري الجاري إقبالًا متوسطًا على برامج العمرة، ومن المتوقع أن تصل ترتفع المعدلات بدءًا من منتصف إجازة نهاية العام الدراسي.

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